Nonostante non se ne parli tanto spesso, Reda Belahyane rimarrebbe un nome molto interessante per il Milan in questa sessione invernale di calciomercato, anche alla luce dell'incontro che c'è stato nelle ultime ore. I rossoneri, infatti, nelle scorse settimane avevano manifestato di apprezzare particolarmente il centrocampista del Verona. Quest'ultimo è stato ed è tuttora uno degli elementi più talentuosi della rosa scaligera e già diversi club hanno messo gli occhi su di lui.