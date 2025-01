Dalla Francia giungono interessanti notizie in merito al futuro di Reda Belahyane e all'interesse del Milan per il centrocampista del Verona

Dalla Francia giungono importantissime notizie in merito al futuro di Reda Belahyane e al possibile interesse del Milan per il centrocampista del Verona . Secondo quanto riferito negli ultimi giorni da Marco Guidi de 'La Gazzetta dello Sport' e successivamente da 'Sportitalia', infatti, i rossoneri avrebbero avuto addirittura un incontro con un suo intermediario recentemente. Non solo, perché qualcuno ha anche parlato dell'inserimento di Andrej Popovic nei colloqui con il club scaligero. Effettivamente in passato si è parlato del fatto che il Diavolo stesse monitorando il ragazzo, ma a quanto pare questo non sarebbe vero.

Calciomercato - Milan-Belahyane, nessun contatto: dalla Francia la netta smentita

Secondo quanto riferito da Santi Aouna, giornalista di 'Footmercato', in un articolo pubblicato sul sito ufficiale del portale francese, infatti, ci sarebbero diverse offerte per Reda Belahyane, con il suo intermediario che starebbe discutendo con diversi club. Tra questi non ci sarebbe però il Milan, che invece non sarebbe nemmeno interessato al centrocampista marocchino. Non esisterebbero infatti legami tra le parti e di conseguenza non ci sarebbero stati colloqui negli ultimi giorni. A quel punto quel summit documentato potrebbe riguardare qualche altro giocatore.