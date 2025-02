Il Milan avrebbe beffato l'Inter per Joao Felix: ecco svelato il retroscena da non credre degli ultimi giorni del calciomercato invernale

Joao Felix ha già dimostrato di non avere mai perso la sua classe, che forse per troppo tempo è stata oscurata: e pensare che al posto del Milan sarebbe potuto andare all'Inter. Questo il retroscena raccontato dai colleghi di 'calciomercato.com'. Secondo quanto riferito, infatti, i nerazzurri negli ultimi giorni della sessione invernale avrebbero messo nel mirino due profili in modo particolare. Da una parte quello di Marco Asenso, pallino di Piero Ausilio che però il PSG ha girato in prestito all'Aston Villa. E dall'altra proprio il lusitano di proprietà del Chelsea.