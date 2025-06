Non solo, perché lo stesso Matteo Moretto ha riproposto questo post pubblicato su 'X' dalla pagina 'Milan Eye', che a sua volta riportava la sua posizione sulla questione: "Nonostante il suo interesse, il Bayern non ha presentato un'offerta formale al Milan per Leao. Inoltre, Leao non ha chiesto di lasciare il Milan. L'offerta potenziale del Bayern per Leao potrebbe essere € di 80-90 milioni di euro di bonus incluso. Eventualmente anche con l'inserimento di un giocatore nell'accordo, tuttavia tutti i giocatori del Bayern hanno uno stipendio elevato. L'intenzione del Milan è quella di tenere Leao a meno che non ci sia un'offerta enorme".