Calciomercato Milan – Dalla Spagna: concorrenza per Meunier

Per il calciomercato il Milan potrebbe andare alla ricerca di un terzino: il nome potrebbe essere quello di Meunier

Il Milan potrebbe essere concentrato anche sul calciomercato in questo periodo. La squadra di Stefano Pioli ha da poco iniziato la preparazione per il rientro a gennaio, ma la dirigenza formata da Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbe essere alla ricerca dei profili giusti. Un reparto dove si potrebbe intervenire è quello difensivo.

Calciomercato Milan, molta concorrenza per Meunier

Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo il Barcellona è alla ricerca di un esterno basso a destra, e il nome giusto è quello di Thomas Meunier. I blaugrana seguono il belga da diverso tempo, ma a causa delle enormi difficoltà finanziarie non hanno ancora trovato lo spiraglio giusto per affondare il colpo. Ed è qui, scrive il giornale spagnolo, che si può aprire la strada anche per altri club europei che seguono con interesse l'ex PSG: due club londinesi, Manchester United, Juventus e anche Milan. Calciomercato Milan – Romano: “Giroud pronto al rinnovo”. I dettagli