Mercato Milan – Dalla Spagna: “Nuova offerta del Barcellona per Fresneda”

Come anticipato nella giornata di ieri Deco, dirigente del Barcellona, ha incontrato il Real Valladolid per parlare del terzino Ivan Fresneda, prima scelta dei blaugrana per la fascia destra. L'esterno, come noto, sarebbe anche un obiettivo del Milan, che avrebbe anche presentato un'offerta di circa 10 milioni di euro per provare a portarlo in Italia.