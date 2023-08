Calciomercato Milan – Sfuma il passaggio di Ballo-Touré al Werder Brema

Il terzino non rientra nei piani di Stefano Pioli e, nonostante diverse squadre interessate, non ha ancora trovato una sistemazione. Su questo proposito, attraverso il proprio profilo Twitter, Daniele Longo ha riportato il responso negativo di Ballo-Touré ad un suo trasferimento al Werder Brema. Il Milan aveva trovato un accordo con il club tedesco, in attesa che anche l'entourage del difensore senegalese riuscisse a definire gli ultimi dettagli. Definizione che, però, non è arrivata, facendo saltare del tutto l'affare. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, i margini della trattativa per Romelu Lukaku >>>