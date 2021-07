Calciomercato Milan – Ballo-Touré più vicino: distanza minima col Monaco

Ballo-Touré ha scelto il Milan. Mancano da discutere gli ultimi dettagli con il Monaco e il senegalese diventerà un calciatore rossonero

Il Milan vorrebbe spendere non più di 5 milioni (bonus compresi), la richiesta del Monaco è di 7. La forbice non è ampia e si conta di assottigliarla nelle prossime ore. Ulteriore conferma arriva dal fatto che il club monegasco ha ufficializzato in serata Ismail Jakobs, terzino sinistro del Colonia.