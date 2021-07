Calciomercato Milan – Jakobs al Monaco: via libera per Ballo-Touré

Fodé Ballo-Touré si avvicina sempre di più al Milan. Il Monaco prende Ismail Jakobs dal Colonia, sostituto naturale del senegalese

Il Milan, dunque, avrà presto il vice-Theo Hernandez. L'operazione Ballo-Touré è in via di definizione. Il club di Via Aldo Rossi sta cercando di chiuderla in prestito con diritto di riscatto a 4 milioni di euro. Mentre la richiesta del Monaco è un prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni di euro. L'impressione è che le due squadre si incontreranno a metà strada. Nei prossimi giorni la possibile fumata bianca. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Giroud in arrivo, Pobega incontra la dirigenza