Calciomercato Milan – Ballo-Touré al Werder, affare ancora in piedi

Fodé Ballo-Touré può lasciare il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Il terzino vorrebbe andare a giocare in Bundesliga

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato in uscita del Milan, si è soffermata sulla situazione di Fodé Ballo-Touré. Il terzino sinistro franco-senegalese, classe 1997, non rientra nel progetto tecnico di mister Stefano Pioli per la stagione in corso ed è dunque in partenza.