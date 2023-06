Calciomercato Milan – Ballo-Touré ai saluti: opzione Premier League

Fodè Ballo-Touré è vicino all'addio al Milan in questo calciomercato estivo. Sul senegalese c'è l'interesse di alcuni club di Premier League

Come si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Fodé Ballo-Touré sarebbe prossimo ai saluti al Milan dopo due stagioni che, dati alla mano, non hanno rispettato le attese iniziali. Il francese naturalizzato senegalese non è mai riuscito a convincere pienamente il suo tecnico Stefano Pioli nel ruolo di vice Theo Hernández. Sul classe '97 si sarebbero attivate le sirene della Premier League.