Fodé Ballo-Touré out, Riccardo Calafiori in: questo il piano di calciomercato del Milan per quanto concerne il ruolo di vice Theo Hernández

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come il club rossonero sia in attesa di chiudere un'importante operazione in uscita: il trasferimento di Fodé Ballo-Touré al Werder Brema a titolo definitivo. L'affare, infatti, è arrivato alle battute conclusive: in arrivo, per la società di Via Aldo Rossi, 4-5 milioni di euro.