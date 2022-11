Calciomercato Milan – Ballo-Touré e Adli in uscita: le possibili mete

Fodé Ballo-Touré e Yacine Adli potrebbero lasciare il Milan nella sessione di calciomercato di gennaio 2023 , contribuendo, così, a incrementare il fondo cassa rossonero per l'acquisizione di Hakim Ziyech , il rinforzo individuato per la trequarti. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

Adli, invece, potrebbe andare via, ma in prestito. Questo al fine di trovare altrove i ritmi del campionato di Serie A per poter poi ritornare allenato in rossonero. Possibile, quindi, che il Diavolo individui per lui una squadra della nostra massima serie per cederlo a titolo temporaneo per sei mesi. Per lui il piano di rilancio del Milan è soltanto all'inizio.