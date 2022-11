Calciomercato Milan – Cambi per la rimonta: a gennaio assalto a Ziyech

Hakim Ziyech , vecchio pallino di calciomercato del Milan , può arrivare in rossonero nel corso della prossima sessione invernale di trattative, in programma dal 2 al 31 gennaio 2023 . Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Il Diavolo, secondo la 'rosea', non ha mai smesso di pensare a Ziyech, che, quindi, è un'idea - concreta - che ritorna per potenziare il reparto offensivo della formazione di Stefano Pioli . Anche perché, con il nuovo anno, il Diavolo sarà chiamato a tentare la rimonta in vetta alla classifica di Serie A sul super Napoli di Luciano Spalletti .

La scorsa estate Ziyech era stato considerato un'alternativa a Charles De Ketelaere. Non tanto per una questione di ruolo, ha precisato il quotidiano sportivo nazionale, quanto di investimento. Uno avrebbe escluso l'altro. Stavolta no e non soltanto perché CDK non è riuscito ad imporsi in questi suoi primi mesi in maglia rossonera.