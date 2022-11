Calciomercato Milan – Bakayoko in uscita: che risparmio sullo stipendio!

Nonostante l'avvio di Serie A estremamente positivo vissuto dal Milan , ci sono giocatori che non hanno contribuito alla causa, chi perché ritenuto ancora acerbo e chi per scelta tecnica. In quest'ultimo gruppo spicca senza dubbio il centrocampista Tiémoué Bakayoko , che dovrebbe salutare la compagnia a breve.

Il francese, arrivato al Milan nell'agosto del 2021, ha trovato pochissime presenze nello scorso campionato e in questa stagione non ha mai visto il campo. Il suo eventuale addio anticipato dal club rossonero sarebbe positivo soprattutto a livello economico, tenendo presente l'apporto nullo dato alla causa.

In aggiunta c'è da ricordare che l'operazione al tempo fu conclusa in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, che sarebbe divenuto obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Se il Milan dovesse lasciarlo andare via risparmierebbe anche quella cifra.