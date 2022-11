Calciomercato Milan – Bakayoko ai margini: andrà via a gennaio

Tiémoué Bakayoko lascerà il Milan nel calciomercato di gennaio 2023. Il centrocampista francese non rientra nel progetto tecnico rossonero

Daniele Triolo

Tiémoué Bakayoko, centrocampista francese classe 1994, andrà via dal Milan nel corso del prossimo calciomercato invernale. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Calciomercato Milan, Bakayoko in partenza: non serve a Pioli — Bakayoko, attualmente, è al secondo dei suoi due anni di prestito al Milan concordati, nell'estate 2021, tra il club rossonero e il Chelsea, club che ne detiene il cartellino fino al 30 giugno 2024.

Da tempo, però, l'ex Monaco e Napoli è ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli in rossonero. In questa stagione, finora, è al massimo andato in panchina e non è mai stato utilizzato dall'allenatore del Milan.

Pertanto, Bakayoko rimane in uscita nel calciomercato di gennaio 2023. Il Milan, la scorsa estate, fu sul punto di girarlo in Grecia, all'Olympiacos, ma il trasferimento saltò all'ultimo momento.

E, con questo, anche la possibilità, per il club di Via Aldo Rossi, di risparmiare i 2,5 milioni di euro netti a stagione di stipendio che il Milan gli versa. Mercato Milan, richiesta shock per l'erede di Leao: le ultime news >>>