Calciomercato Milan – Bakayoko torna in Italia: contatti in corso!

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Rischia di sfumare il ritorno di Tiémoué Bakayoko, che però potrebbe tornare in Italia. Attenzione al Napoli di Gattuso. E’ questa l’ultima indiscrezione di Gianluca Di Marzio, lanciata a Sky Sport stasera durante Rio Ave-Milan.

Secondo il noto giornalista, ci sono stati dei contatti tra giocatore e club per un’operazione in prestito. Il Milan resta ancora in corsa, magari dopo la qualificazione ai gironi d’Europa League potrebbe rituffarsi sul francese. Ma questa è una nostra idea, al momento. La necessità di un altro centrocampista – come Bakayoko – per i rossoneri è tanta. Bisogna darsi una mossa. Attendiamo. Fiduciosi.

LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>

IL TABELLINO DI RIO AVE-MILAN 10-11 >>>