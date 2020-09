Calciomercato Milan – Bakayoko, si punta a velocizzare i tempi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan vuole accelerare i tempi con il Chelsea per il ritorno in rossonero di Tiémoué Bakayoko, classe 1994, centrocampista francese.

Questo perché i rossoneri vorrebbero mettere Bakayoko a disposizione del tecnico Stefano Pioli già per la sfida di Europa League contro lo Shamrock Rovers, secondo turno preliminare della competizione europea, in programma giovedì 17 settembre a Dublino (Irlanda).

Bakayoko si trasferirà al Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 30 milioni di euro.