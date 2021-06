Calciomercato Milan – Bakayoko si è offerto ai rossoneri | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko potrebbe tornare a vestire la maglia rossonera. Le ultime

SportMediaset fornisce degli aggiornamenti su Tiemoué Bakayoko. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno del centrocampista, ma la situazione è tutta da valutare. Sarebbe infatti stato lo stesso Bakayoko ad offrirsi al club rossonero, non il Milan a cercarlo. Come vi abbiamo scritto noi di Pianetamilan.it, l'ex Monaco non è al momento una priorità, ma chissà che non possa cambiare qualcosa nelle prossime settimane. Intanto c'è l'ok di Elliott per l'acquisto di un grande talento.