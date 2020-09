Calciomercato Milan – Bakayoko si complica: offertona del PSG

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Tiémoué Bakayoko si allontana dal Milan e rischia di non essere lui il rinforzo di calciomercato per il centrocampo della formazione di Stefano Pioli.

Secondo quanto rivelato da ‘Sport Mediaset‘, infatti, il PSG (squadra per cui Bakayoko, sin da piccolo, fa il tifo, n.d.r.), avrebbe offerto al Chelsea, proprietario del cartellino del centrocampista francese, tanti soldi.

Nello specifico, il PSG verserebbe al Chelsea per il classe 1994 ben 5 milioni di euro per il prestito oneroso più un diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. Cifre che il Milan non intende raggiungere per Bakayoko.

Inoltre, il Diavolo fatica a piazzare sul mercato Lucas Paquetá: tanto l’Olympique Lione quanto il Valencia, per ora, sono ferme e non alzano l’offerta al club di Via Aldo Rossi per il brasiliano.

Tutto questo complica, e non poco, la strada rossonera verso Bakayoko.