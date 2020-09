Calciomercato Milan – Difesa, tutto dipende da Paqueta: ecco perché

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Luca Marchetti, posto esperto di mercato, ha parlato a ‘Sky Sport’ dei movimenti del Milan in difesa. La strategia rossonera è pesantemente condizionata dalla cessione o meno di Lucas Paqueta. Questo il motivo: “Il Milan prima vende e poi prende. Se Paqueta verrà ceduto, il Milan farà un investimento per il difensore centrale: un 2000, un 1999 o un 1998. Un profilo è quello di Ajer del Celtic. Se Paqueta, invece, non verrà venduto, il Milan virerà su un difensore in prestito come Nastasic“.

