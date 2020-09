Calciomercato Milan – Ajer, fissato incontro per giovedì: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo le dichiarazioni di Paolo Maldini nel pre-partita di ieri non c’è più nessun dubbio: la priorità del Milan sul mercato è un difensore centrale. Le defezioni di Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio, insieme alla non perfetta condizione fisica di Leo Duarte, costringono la società a guardarsi intorno. Sono molti i nomi accostati ai rossoneri in questi giorni, tra cui quello di Kristoffer Ajer del Celtic. Secondo quanto riferisce Manuele Baiocchini su Twitter, è previsto un incontro tra le parti nella giornata di giovedì per capire la fattibilità dell’operazione.

Il nome del gigante classe 1998 non è però l’unico sulla lista del Milan: sempre viva l’idea Matja Nastasic, difensore dello Schalke 04 con un passato alla Fiorentina.

