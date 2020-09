Milan, Calabria: “Siamo in totale fiducia, abbiamo singoli importanti”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Davide Calabria, ai microfoni di ‘Milan TV’, ha parlato del momento positivo vissuto dalla squadra rossonera. Queste le sue dichiarazioni:

Sui singoli e sul momento positivo: “I singoli possono fare la differenza, noi abbiamo singoli importanti in questa squadra. Poi ovviamente dipende anche dallo stato mentale del gruppo, in questo momento siamo in totale fiducia, siamo sicuri di quello che facciamo, siamo convinti che non è una cosa scontata, siamo in un momento positivo sia mentalmente che fisicamente e il campo ci sta dando i risultati che cerchiamo e che vogliamo, e quindi c’è un susseguirsi di cose positive che fanno solo bene alla squadra e alla società”.

Su Saelemaekers: “Da dietro riusciamo a vedere tutto il campo, ci sono tanti ragazzi giovani che fanno bene come Alexis ma che vengono da un campionato straniero e non è facile da subito far bene come ha fatto lui. Non è così scontato, magari non sei partito dall’inizio, durante la settimana non ha vissuto certi movimenti e quindi il mister mi ha chiesto di dare consigli sui movimenti che sono fondamentali per la catena”.

Sulla concorrenza: “Non possono esserci 11 titolari ma devono essercene 20-25. Quindi è giusto che sia così, soprattutto per una squadra che deve avere ambizioni alte come il Milan. Può far bene a tutti, è solo uno stimolo per migliorarsi sempre durante la settimana”.

Sul suo miglioramento: “Ho lasciato da parte determinate cose che mi infastidivano per concentrarmi solo sul campo e questa cosa ha fatto bene a me e alla squadra perché stiamo facendo bene tutti, e comunque una cosa che è fondamentale essere libero di testa e di giocare. Il mister mi ha dato più fiducia, mi ha lasciato più libero di svariare in avanti e questa cosa ha portato poi i risultati che stiamo vedendo tutti. Speriamo di continuare così perché siamo solo all’inizio”.

Sul Bodø Glimt: “Penso che partite facili in Europa non ce ne sono, a guardare tutte quelle che hanno giocato negli anni passati, soprattutto in Italia, hanno avuto tutte difficoltà. Abbiamo tutto da perdere ma se mettiamo la stessa cattiveria agonistica che stiamo avendo in questo periodo una squadra come il Milan non può avere il timore di affrontare tutte le altre squadre del mondo. L’ambizione deve essere quella di vincere, che sia la squadra più forte del mondo o la più piccola”.

Sulla continuità: “Avere la stessa squadra, lo stesso allenatore e le stesse idee di gioco è un punto a favore. Noi siamo concentrati su questo, l’importante penso che sia continuare ad avere l’intensità che abbiamo e di saperci muovere in campo: queste sono le cose più importanti, poi il resto vien da sé”.

Sulle avversarie: “In questo momento dobbiamo pensare solo a noi stessi, è ancora presto per parlare di diretti concorrenti quindi dobbiamo pensare a far bene e continuare a fare come abbiamo fatto dal 2020 in poi. Il mister ci dice che la classifica del 2020 ci vede secondi, non ha giocato l’Atalanta questo weekend quindi siamo primi. Nel 2020, non nel post lockdown, e questa cosa ci sta dando tanta motivazione perché per fare così bene in un periodo così lungo vuol dire che le qualità ci sono. Dobbiamo solo dimostrarle durante l’anno per tutto l’anno”.

LE PAROLE DI CALHANOGLU SU IBRAHIMOVIC >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>