Calciomercato Milan – Di Marzio: “Le ultime su Federico Chiesa”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, all’interno di ‘Calciomercato L’Originale’, ha parlato del futuro di Federico Chiesa, sempre in orbita Milan. Rocco Commisso, però, continua a chiedere tanto. Queste le parole dell’esperto di mercato: “Rocco Commisso ha dato un’apertura, ma continua a chiedere l’offerta giusta per lasciarlo andare. Ad oggi nessun club italiano si è presentato dalla Fiorentina con un’offerta concreta per Federico Chiesa“.

