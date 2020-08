Calciomercato Milan – Bakayoko, ecco la richiesta del Chelsea

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, è reale l’interesse del Milan per Tiémoué Bakayoko, classe 1994, centrocampista francese di proprietà del Chelsea che ha già indossato la maglia rossonera nella stagione 2018-2019.

Bakayoko lascerà i ‘Blues‘ e ha dato priorità al Milan come sua nuova destinazione. L’ingaggio del colosso transalpino non sarà un problema: pur di tornare in rossonero, il giocatore ha deciso di diminuirsi in maniera considerevole lo stipendio annuale. Andrà, però, trovata la quadratura del cerchio tra Chelsea e Milan sulla valutazione economica del suo cartellino e sulle modalità di acquisto dello stesso.

La sensazione è che nelle prossime settimane le parti possano accelerare la trattativa: il Chelsea vuole venderlo, il Milan vuole prenderlo. Con quale formula ed a quali cifre però? I ‘Blues‘ vogliono dare Bakayoko ai rossoneri in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Il Milan, dal canto suo, spinge per un prestito con diritto di riscatto, oppure anche obbligo, ma a cifre nettamente inferiori.

Si parla di un esborso massimo di 20 milioni di euro contemplato dal Diavolo per l’eventuale ritorno di Bakayoko a Milano. D’ALTRONDE IL MILAN POTREBBE GIÀ AVERE PRONTA L’ALTERNATIVA AL FRANCESE >>>