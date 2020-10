Calciomercato Milan – Bakayoko ipotesi non ancora tramontata: le ultime

Bakayoko, c’è ancora speranza?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Un leitmotiv che continua dall’apertura del mercato: Tiemoué Bakayoko torna al Milan? La società stima molto il centrocampista francese, già passato da Milanello nella stagione 2018/2019. Paolo Maldini vorrebbe rinforzare la mediana così da avere quattro potenziali titolari nel reparto. Ma il Chelsea è un osso duro e non vuole svendere il proprio giocatore. Occhio però al Napoli, che nelle ultime ore ha mosso i primi passi per il classe 1994. Gennaro Gattuso potrebbe così riabbracciarlo proprio dopo l’esperienza in rossonero. Nonostante le difficoltà il ‘Corriere dello Sport’, riferisce che il Milan vuole ancora prendere Bakayoko, ma alle sue condizioni: in prestito e ad un prezzo decisamente più accessibile.

