Calciomercato Milan – Bakayoko, c’è ancora distanza con il Chelsea

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Si prospetta una trattativa poi non così breve per il ritorno di Tiémoué Bakayoko al Milan. Il giocatore, infatti, vuole fortemente tornare ad indossare la maglia rossonera, ha già raggiunto un accordo con il Diavolo sull’ingaggio e, adesso, sta facendo pressioni sul Chelsea affinché abbassi le proprie pretese economiche.

Come riferito, infatti, dai quotidiani sportivi ‘Tuttosport‘ e ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, c’è ancora molta distanza tra la richiesta del Chelsea e la proposta del Milan. I ‘Blues‘ non si schiodano, per ora, dalla loro richiesta di cessione di Bakayoko in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro.

Troppi, per il Milan, che punterebbe ad investire 20 milioni di euro per acquistarne il cartellino subito a titolo definitivo o, in alternativa, prelevarlo in prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale, però, di 22-23 milioni di euro al massimo. La richiesta dei londinesi, considerando che, a bilancio, Bakayoko ‘pesa’ per 15 milioni di euro, è considerata dai rossoneri fuori mercato. QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI CONTRATTO DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ >>>