Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (20/08/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ dedica la sua prima pagina all’Inter che, domani sera a Colonia, affronterà il Siviglia in finale di Europa League. Il tecnico Antonio Conte chiede ai suoi guerrieri, Romelu Lukaku in testa, l’ultimo sforzo stagionale. In alto, sotto la testata, si parla della presentazione di Marco Giampaolo come nuovo tecnico del Torino. Il Presidente Urbano Cairo l’ha definito un ‘Maestro di calcio”. Nei riquadri verticali, invece, tanto calciomercato. A sinistra, si parla di Milan: intervista esclusiva con Ralf Rangnick, che avrebbe potuto diventare allenatore rossonero e le ultime sul rinnovo di Zlatan Ibrahimović, ormai ad un passo. A destra, spazio alla Juventus di Andrea Pirlo, che punta Edin Dzeko e Manuel Locatelli come rinforzi. Champions League: il Bayern Monaco spazza via (3-0) l’Olympique Lione e domenica giocherà la finale contro il PSG. Infine, il coronavirus torna a funestare anche la Serie A: tre positivi al Cagliari più Antonio Mirante della Roma.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA