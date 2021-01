Calciomercato Milan – Avanza Júnior Firpo: arrivederci a lunedì | News

Calciomercato Milan: le ultime su Júnior Firpo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Júnior Firpo, classe 1996, terzino sinistro dominicano naturalizzato spagnolo, piace al Milan come vice di Theo Hernández. Ed è in trattativa con il Barcellona per il suo acquisto, già in questa sessione invernale di mercato.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha rivelato come ieri il Milan abbia fatto i primi passi ufficiali per Júnior Firpo. È accaduto in occasione di un conference call con i dirigenti del club blaugrana. L’offerta è quella di un prestito con diritto di riscatto per il laterale mancino in forza ai catalani.

Il Diavolo ha offerto 500mila di euro di prestito oneroso, a fronte del milione di euro chiesto dal Barcellona. Tale differenza, però, non ha messo in difficoltà il Barcellona, ormai entrato nell’ottica di cedere Júnior Firpo e consentirgli di giocare con maggiore continuità. Il tecnico Ronald Koeman lo impiega davvero poco.

La trattativa, per la ‘rosea‘, è ben avviata. Anche se, per conoscerne gli sviluppi, si dovrà aspettare la prossima settimana. Non c’è stato, infatti, ancora il tempo materiale per approfondire il dialogo con i rappresentanti del calciatore. Tutto lascia credere che i contatti possano esserci nel corso della giornata odierna.

Uno dei rappresentanti di Júnior Firpo è Sufi Abdelkader, il papà-agente di Brahim Díaz, con il quale il Milan ha ottimi rapporti. Proprio il fantasista rossonero, molto amico di Júnior Firpo, sta cercando di convincerlo a trasferirsi con lui in rossonero.

Il Milan, quindi, è entrato nell’ordine delle idee di reperire un vice di Theo Hernández, attualmente fermo causa CoVid. E Júnior Firpo, che sembra interessato e lusingato della proposta del Milan, vuole capire quanto spazio, effettivamente, avrebbe nei prossimi mesi in maglia rossonera. Un trasferimento a Milano, ad ogni modo, lo stuzzica.

Da ‘Casa Milan‘, al momento, ha sottolineato ‘La Gazzetta dello Sport‘, filtra cautela. Al Barcellona, infatti, non c’è un Presidente e, pertanto, ogni decisione di mercato deve essere sottoposta al vaglio di tutti i candidati alla presidenza. Con i tempi che, inevitabilmente, si allungano. Ma non è tutto.

Va chiarito, infatti, il tema dei diritti vantati dal Betis sul giocatore. Quando la squadra andalusa cedette Júnior Firpo al Barça, infatti, si riservò il 20% dell'eventuale, futura rivendita. Non è un ostacolo insormontabile alla trattativa tra rossoneri e catalani, ma decisivo nel momento in cui si stabilirà la cifra per il diritto di riscatto in favore del Diavolo.