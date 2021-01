GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 21 gennaio 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola dedica la sua prima pagina alla vittoria, 2-0, della Juventus in finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Reti di Cristiano Ronaldo ed Álvaro Morata per i bianconeri di Andrea Pirlo. Per gli azzurri di Gennaro Gattuso, invece, rigore sbagliato da Lorenzo Insigne.

In basso, si parla di Milan e Inter. I rossoneri, pronti a far debuttare Mario Mandžukić già contro l’Atalanta, aspettano oggi l’arrivo di Fikayo Tomori dal Chelsea. In casa nerazzurra, invece, si ragiona sul rinnovo di contratto di Lautaro Martínez.

Quindi, spazio alla Roma, con il tecnico Paulo Fonseca che potrebbe saltare qualora non battesse in casa lo Spezia nel prossimo turno di Serie A, ed all'Atalanta, fermata sull'1-1 a Udine nel recupero di campionato.