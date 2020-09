Calciomercato Milan – Aurier verso lo Spartak Mosca

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – In Inghilterra sono sicuri: Serge Aurier, secondo Sky Sport UK, è destinato a trasferirsi allo Spartak Mosca. Nonostante il terzino ivoriano sia stato titolare in queste prime giornate con il Tottenham, infatti è sempre stato in uscita. Il Milan lo ha valutato, ci ha pensato, ma alla fine lo ha mollato. Per arrivare al classe 1992 bisogna infatti cedere Davide Calabria. Il Milan non è mai stato convinto di lasciare andare il terzino numero 2 e ha sempre chiesto tanti soldi, almeno 10 milioni. Le buone prestazioni nel precampionato hanno sciolto i dubbi e hanno portato alla conferma di Calabria. Ecco perché ora Aurier è libero di andare in Russia. Al club inglese dovrebbero andare circa 16 milioni, gli stessi chiesti ai rossoneri.

