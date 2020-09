Calciomercato Milan – Aurier titolare in Tottenham-Watford

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Tra i giocatori seguiti con interesse dal Milan per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, senza dubbio, figura il nome di Serge Aurier. Il terzino ivoriano di proprietà del Tottenham, nonostante sia in uscita dal club londinese e ai margini del progetto di José Mourinho, quest’oggi è stato schierato titolare nell’amichevole tra gli Spurs e il Watford.

Aurier non è il solo obiettivo dei rossoneri per la fascia destra. Rimane in piedi anche la pista che porta all’olandese Denzel Dumfries del PSV Eindhoven, fermo restando che prima di un arrivo sarà necessaria la cessione di uno tra Davide Calabria e Andrea Conti, che ad oggi non sembra più così scontata.

Ad oggi il Milan ha mostrato un interesse importante per Aurier, ma lo vorrebbe prelevare alle proprie condizioni economiche. Troppo alta ad oggi la richiesta del Tottenham che continua a sparare alto. E’ soprattutto questo il motivo per cui nelle ultime settimane la trattativa si è arenata e raffreddata.

