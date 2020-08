Calciomercato Milan – In arrivo anche Aurier: accordo raggiunto

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan cambia marcia e dopo aver praticamente chiuso per Tiemoue Bakayoko arriva all’accordo anche per Serge Aurier. La doppia missione londinese ha portato ottimi frutti. Anche il terzino del Tottenham, infatti, vestirà rossonero a partire dalla prossima stagione.

Il Diavolo ha voluto cambiare sulla corsia destra di difesa e ora aspetta solo di cedere Davide Calabria prima di poter concludere l’affare con gli Spurs. L’obiettivo è piazzare l’attuale numero 2 a una cifra intorno ai 9,5 milioni, per poi investire i 16 milioni pattuiti col club inglese per il classe 1992. Esperto, ma non troppo vecchio, l’ivoriano è stato anche compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic ai tempi del Paris Saint-Germain. Lo svedese intanto domani non ci sarà…

