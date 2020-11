Calciomercato Milan – Bayern su Szoboszlai | Calcio News

Calciomercato Milan: concorrenza bavarese per Szoboszlai

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dominik Szoboszlai piace anche al Bayern Monaco. Ne è convinto, in Spagna, il quotidiano catalano ‘Sport‘. Szoboszlai, nel mirino come noto anche del Milan, è entrato dunque nella potenziale lista della spesa del club di Säbener Straße.

Come spiegato di recente dal suo procuratore, Szoboszlai può lasciare il suo attuale club, il RB Salisburgo, già nel corso del calciomercato di gennaio. Il Milan, però, non dovrà vedersela soltanto con il Bayern per Szoboszlai. Il numero 14 ungherese piace, infatti, anche a RB Lipsia, Arsenal, Liverpool e Real Madrid. Dell’interesse del Bayern Monaco per Szoboszlai ha parlato anche Lothar Matthäus, ex calciatore dell’Inter, ai microfoni della ‘Münchner Abendzeitung‘.

“È un gioiello, un ragazzo di valore come Kai Havertz. In Ungheria è già paragonato al grande Ferenc Puskás. Davvero un grande giocatore che a volte agisce al centro e a volte fa l’esterno offensivo. Potrebbe trasferirsi all’RB Lipsia a gennaio, ma sono convinto che tutti i migliori club europei lo abbiano in lista, compreso il Bayern Monaco”, le parole di Matthäus su Szoboszlai. Il calciatore, lo ricordiamo, costa 25 milioni di euro pagabili in tre anni: il valore della sua clausola rescissoria. CALCIOMERCATO MILAN, LE ULTIME SUL FUTURO DI BRAHIM DÍAZ >>>