Calciomercato Milan – Attacco, spunta l’ipotesi Thuram | News

Calciomercato Milan, per l’attacco piace il francese Thuram

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Marcus Thuram, classe 1997, attaccante francese del Borussia Mönchengladbach, sarebbe entrato nel mirino del Milan. ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha riportato l’indiscrezione lanciata ieri dal popolare quotidiano sportivo tedesco, ‘BILD‘.

Thuram, figlio di Lilian, ex difensore di Parma, Juventus e Nazionale francese, è in grado di giocare da attaccante esterno tanto a destra quanto a sinistra. Forte fisicamente, con propensione al gol ed all’assist e molto duttile. Il rinforzo perfetto, in quella zona di campo, per il Milan di Stefano Pioli. Che, come ricordato oggi dalla ‘rosea‘, non a caso in estate aveva cercato Federico Chiesa.

Marcus Thuram, oggi, è valutato 30 milioni di euro e su di lui ci sono i maggiori top club europei. L’agente del ragazzo, però, è Mino Raiola, con il quale il Milan, in questo periodo, ha frequenti contatti. In ballo con il procuratore di origine campana, infatti, ci sono i rinnovi di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma e Zlatan Ibrahimović.

Secondo le fonti tedesche, poi, in questi colloqui con Raiola, per il calciomercato estivo 2021 del Milan, è saltato fuori il nome di Thuram. Questa pista, naturalmente, potrà scaldarsi soltanto se, al termine della stagione, la squadra di Pioli avrà centrato l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League. PER LA TREQUARTI, INVECE, CLAMOROSA IDEA ROSSONERA >>>