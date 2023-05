Calciomercato Milan – Da Arnautovic a Morata: il punto sull’attacco

Il Milan , nella prossima sessione di calciomercato , potrebbe muoversi molto, sia in entrata che in uscita. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, parla anche delle possibili mosse del Milan per quanto riguarda la punta del futuro.Ecco la situazione riguardo l'attacco rossonero.

Calciomercato Milan, ecco le piste per l'attacco

Il Milan, si legge, in attacco dovrà muoversi: Marko Arnautovic potrebbe prendere il posto di Ibrahimovic, che potrebbe salutare i rossoneri. Il nome di Alvaro Morata non è ancora da scartare, ma resta il problema ingaggio, che sarebbe molto alto per i parametri del calciomercato del Milan. Morata d'altronde ha sempre il desiderio di rientrare in serie A anche per questioni affettive e familiari, e il Milan potrebbe rappresentare una soluzione giusta. Per l'attaccante, scrive il Corriere, e per le altre operazioni di calciomercato, si dovrà attendere la qualificazione alla prossima Champions League.