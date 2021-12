Calciomercato Milan – Attaccante a gennaio? No, grazie. Il motivo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: i rossoneri non compreranno un altro attaccante nella sessione invernale di trattative

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha analizzato le possibili mosse del Milan sul calciomercato di gennaio. Per il quotidiano generalista, il club di Via Aldo Rossi acquisterà un difensore per sostituire Simon Kjær, infortunato (LEGGI QUI I NOMI SUL TACCUINO DEL MILAN), ma non si muoverà per prendere un altro attaccante.