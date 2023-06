Calciomercato Milan – Asse con il Chelsea: sul piatto anche Pulisic e…

Secondo quanto riportato da Graeme Bailey, giornalista di 90min, il Milan starebbe parlando con il Chelsea per Pulisic e non solo

Secondo quanto riportato da Graeme Bailey , giornalista di 90min, noto portale sportivo inglese, il Milan starebbe parlando con il Chelsea per Pulisic e non solo. I rossoneri, infatti, oltre a definire la trattativa per Ruben Loftus-Cheek , avrebbe chiesto informazioni ai Blues per altri ben tre giocatori.

I tre sopracitati sarebbero Christian Pulisic, Conor Gallagher e Pierre-Emerick Aubameyang. Il primo, che in un'intervista recente ha confessato di star cercando un club in cui poter giocare di più, era già in orbita mercato milanista. Il secondo, invece, è un centrocampista box to box classe 2000. Il terzo, infine, è un nome che i tifosi rossoneri di vecchia data già ben conoscono, essendo cresciuto proprio nel vivaio del Milan.