Calciomercato Milan – Rossoneri all’assalto di Nastasic: le ultime

Calciomercato Milan: idea Nastasic

ULTIME NOTIZIE AC MILAN – Matija Nastasic, classe 1993, difensore centrale serbo che milita in Germania, nello Schalke 04, dal 2015, potrebbe diventare il nuovo rinforzo della retroguardia del Milan in questa sessione estiva di calciomercato.

Lo riferiscono, questa mattina, tanto ‘Tuttosport‘ quanto il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola. Questo perché il Milan, resosi conto di quanto sia complicato (e costoso) l’affare Nikola Milenkovic con la Fiorentina, si è visto proporre il nome di Nastasic dal medesimo agente, Fali Ramadani, con il quale i rossoneri collaborano proficuamente.

Nastasic conosce già il nostro campionato per avervi militato, nella stagione 2011-2012, indossando, giovanissimo, proprio la maglia della Fiorentina. All’epoca totalizzò 29 presenze, con 2 reti all’attivo, tra Serie A e Coppa Italia. Questo prima di spiccare il volo verso il Manchester City. In Inghilterra, Nastasic si è fermato tre stagioni: da lì, l’esperienza a Gelsenkirchen.

Il suo nome è stato già ‘benedetto ed approvato’ da Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ieri sera in occasione della cerimonia di consegna del ‘Premio Azeglio Vicini‘. “Nastasic? Tutti i buoni giocatori ci piacciono“, il commento di Maldini a precisa domanda sul serbo. Ramadani, agente come detto di Milenkovic, Nastasic ed anche di Ante Rebic, lavora per mandare in porto l’affare.

Su quali basi potrebbe concretizzarsi tale operazione? Il ‘CorSport‘ parla di un prestito con obbligo di riscatto. Il contratto di Nastasic con lo Schalke 04 scadrà il 30 giugno 2022. Il giocatore accetterebbe di corsa la destinazione rossonera. IL MILAN RESTA PERO’ SU UN ALTRO GROSSO NOME DEL MERCATO >>>