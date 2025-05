In vista della prossima sessione di calciomercato il Milan non vorrebbe concentrarsi solamente su Samuele Ricci , che rimane il primo nome in lista, ma vorrebbe provare a prendere Hans Nicolussi Caviglia . I rossoneri, infatti, avrebbero intenzione di aggiungere italiani alla rosa e il centrocampista ex Juventus sarebbe uno dei principali candidati per ricoprire questo ruolo. L'indiscrezione era già giunta qualche settimana fa, ma negli ultimi giorni le voci in tal senso si sono fatte sempre più insistenti. E ora che è terminata la stagione sostanzialmente, e si avvicina l'apertura della finestra estiva, si possono fare determinati ragionamenti.

Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'TuttoMercatoWeb'. Secondo quanto riferito, infatti, il Milan starebbe pensando al centrocampista del Venezia. In caso di retrocessione dei lagunari, chiamati questa sera all'impresa con la Juventus e a sperare in un passo faldo delle altre, l'operazione potrebbe essere più semplice. Il giocatore, infatti, potrebbe cercare qualcosa di meglio rispetto alla permanenza in Serie B, anche per l'annata vissuta. In ogni caso, anche se il club veneto dovesse rimanere in Serie A, Hans Nicolussi Caviglia potrebbe comunque chiedere la cessione.