Calciomercato Milan – Asensio, segnali rossoneri: non è incedibile

Marco Asensio prossimo colpo di calciomercato del Milan per l'estate? I tifosi rossoneri sognano, dopo aver visto che il giocatore nativo di Maiorca ha sfruttato il weekend di libertà concesso da Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, per una breve vacanza a Milano con la fidanzata Sandra Garal.

Un weekend romantico che la ragazza ha immortalato sul suo account ufficiale su 'Instagram' con diverse foto. Iconica quella davanti al Duomo di Milano. Un'istantanea, questa, che non è passata inosservata e che, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, ha rilanciato dei vecchi 'rumors' di calciomercato su un possibile approdo di Asensio al Milan.

In fin dei conti Paolo Maldini è un estimatore del giocatore, in grado di giocare sia da esterno destro d'attacco sia da trequartista: lo aveva già chiesto al Real Madrid in occasione delle precedenti sessioni di mercato e non è detto che non ci riprovi prossimamente, quando rossoneri e 'Blancos' si incontreranno per discutere il futuro di Brahim Díaz.

In Spagna, in particolare 'AS', scrivono che il Milan, per l'occasione, possa prendere informazioni su Eden Hazard e Luka Jović, in uscita dalle 'Merengues'. Ma i due nomi, secondo il quotidiano torinese, non scaldano e non trovano conferme in ambiti vicini al club rossonero. Piuttosto, Maldini potrebbe tornare alla carica per Asensio.

In questa stagione ha segnato 10 gol in 33 gare (di cui 18 da titolare) tra Liga, Champions League e coppe nazionali, giocando, nel 4-2-3-1 di Ancelotti, da esterno destro offensivo che ama rientrare sul piede forte, il sinistro. Ha avuto, dunque, buona continuità. Nelle ultime tre gare, però, Ancelotti gli ha preferito Rodrygo. Segnale in vista del futuro?

Potrebbe essere, giacché Rodrygo è il futuro del Real Madrid, mentre il contratto di Asensio scadrà il 30 giugno 2023 e, ad oggi, non giungono novità su un suo rinnovo. Senza di questo, l'avventura del classe 1996 nella Capitale iberica, giocoforza, dovrà chiudersi in estate. Il Milan sarebbe pronto a chiudere il colpo Asensio per il prossimo calciomercato estivo: sarebbe un acquisto top, un innesto da Champions.

Potrebbe porsi il problema ingaggio. Asensio, alla 'Casa Blanca', percepisce 5,5 milioni di euro netti a stagione. Il Milan, come tetto salariale, certificato anche dai recenti rinnovi di contratto dei suoi giocatori, arriva a 4,5. Ma, con i bonus e con il Decreto Crescita, la cifra potrebbe anche salire. Bisognerà capire quali saranno, eventualmente, le pretese economiche del giocatore e quali altre offerte avrà.

A 26 anni potrebbe anche voler firmare il contratto più ricco della sua carriera. Nel caso in cui, invece, risultasse affascinato dal progetto tecnico del Milan e ancora incantato dalle bellezze di Milano, Asensio sarebbe il prototipo di giocatore ideale che il Milan di Pioli sta cercando per un 'upgrade' rispetto ad Alexis Saelemaekers e/o Junior Messias, per il quale è in dubbio il riscatto dal Crotone.

