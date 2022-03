Calciomercato Milan – Asensio in vacanza a Milano: segnale per il futuro?

Il nome di Marcos Asensio circola negli ambienti di calciomercato del Milan da tempo. I buoni rapporti con il Real Madrid decisivi?

Gli ottimi rapporti in sede di calciomercato fra Milan e Real Madrid potrebbero condurre le due società a portare a termine altre trattative nel corso della prossima estate.

Rossoneri e Blancos si dovranno rivedere, a fine stagione, per forza di cose per chiarire definitivamente la situazione Brahim Diaz, ma Paolo Maldini e Frederic Massara hanno in mente anche qualche altro nome.