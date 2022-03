Calciomercato Milan – Vice Theo, nuova e stuzzicante idea del Diavolo

Il Milan di Stefano Pioli, in vista dell'imminente estate di calciomercato, cercherà di migliorarsi in ogni reparto. Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, sono già all'opera per rinforzare la squadra in difesa, a centrocampo, sulla trequarti ed in attacco. Tanti obiettivi sono già stati individuati. Su molti, invece, la società sta sfogliando la margherita alla ricerca della soluzione migliore. Sembra che il Diavolo possa prendere un nuovo vice di Theo Hernández.