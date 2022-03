Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Maldini si muove su Hazard e Jovic”

Il Milan, nel prossimo calciomercato estivo, potrebbe puntare su Eden Hazard e Luka Jovic? I colleghi di 'AS' commentano così la notizia

Daniele Triolo

Il riscatto di Brahim Díaz, ma anche le occasioni Eden Hazard e Luka Jovic. Questi i temi di calciomercato che il Milan vuole toccare con il Real Madrid quando, prossimamente, avverrà l'incontro tra Paolo Maldini, Frederic Massara, dirigenti rossoneri, e quelli delle 'Merengues' propedeutico a potenziali, nuovi affari tra i club in vista della stagione 2022-2023.

I colleghi di 'AS', questa mattina, hanno sottolineato come il Milan voglia discutere con il Real Madrid della conferma in rossonero di Brahim Díaz, che, attualmente, si trova a Milano in prestito fino al 30 giugno 2023. Il Diavolo, vista la stagione più ombre che luci del fantasista andaluso, vorrebbe ottenere uno sconto sui 22 milioni di euro pattuiti nell'estate 2021 per il riscatto del cartellino del nativo di Málaga dopo 24 mesi.

I 'Blancos', che ad ogni modo vantano sul giocatore un eventuale diritto di riacquisto per 25 milioni di euro, però, non sembrano essere, al momento, poi così propensi a concedere uno sconto al Milan. Secondo 'AS', però, Maldini approfitterà del summit con i madrileni per chiedere informazioni anche su Hazard, classe 1991, e Jovic, classe 1997, che non rientrano più nei piani tecnici di Carlo Ancelotti nella Capitale iberica.

Hazard e Jovic potrebbero rappresentare due colpi di calciomercato da sogno per il Milan, sicuramente due acquisti da Champions League. Il trequartista belga, al Chelsea, era uno dei più forti d'Europa e forse ha soltanto bisogno di ritrovarsi. Così come il centravanti serbo, che aveva fatto faville in un biennio all'Eintracht Francoforte in Bundesliga. Milan, non solo Botman: altro colpo in difesa! Le ultime news di mercato >>>

