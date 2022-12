Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Real Madrid e Asensio avanti uniti”

Era diverso tempo che il suo nome non veniva accostato al Milan , ma il fatto di essere sempre in costante uscita dal Real Madrid aveva tenuto aperta qualche speranza per i rossoneri. Marco Asensio , però, potrebbe anche continuare il suo rapporto con i Blancos ancora per qualche anno.

Milan, Asensio vicino al rinnovo con il Real Madrid

Dietro a questa scelta da parte del Real Madrid ci sarebbero due motivi principalmente. Da una parte il fatto che Karim Benzema sia in condizioni fisiche non perfette e potrebbe rimanere in questa situazione per un tempo non meglio precisato. Dall'altra c'è anche da tenere in considerazione la sempre più probabile partenza di Eden Hazard. Calciomercato Milan – Dalla Spagna: c’è anche il Barcellona su Amrabat