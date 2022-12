Calciomercato Milan – Dalla Spagna: possibile il rinnovo di Asensio

Il Milan, che al momento si trova a Dubai in vista della ripresa del campionato di Serie A, prevista per gennaio, potrebbe anche pensare al calciomercato. Oltre a quello invernale, Paolo Maldini e Frederic Massara, potrebbero progettare anche i possibili colpi in vista dell'estate. Come ormai sappiamo bene, un ruolo dove si potrebbe pesantemente intervenire è quello dell'esterno destro offensivo. Ruolo dove il Milan soffre un po'.