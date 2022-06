Calciomercato Milan – AS: “Contatti per Asensio, ma filtra pessimismo”

Il Milan ha avviato i contatti con il Real Madrid per Marco Asensio da diverse settimane, ma sulla trattativa filtra un certo pessimismo. Oggi, il rappresentante del giocatore è Jorge Mendes , con il quale i rossoneri stanno trattando il rinnovo di Rafael Leao ed il trasferimento di Renato Sanches . Sul fronte del centrocampista portoghese non arrivano buone nuove, anzi. E nemmeno su quello relativo ad Asensio sembrano circolare voci che fanno ben sperare.

Come sottolinea 'AS', filtra pessimismo per questione economiche. Il Real Madrid, infatti, chiede 40 milioni di euro per il cartellino, con il Milan che può metterne sul tavolo massimo 30. Poi, c'è anche la questione relativa all'ingaggio: è impossibile per il club rossonero assicurargli uno stipendio da 6 milioni netti. Il Milan potrebbe spingersi al massimo fino a 4,5 milioni di euro a stagione, mentre i club di Premier League interessati allo spagnolo potrebbero garantirgli uno stipendio più alto.