Milan, AS conferma: “Renato Sanches ad un passo dal PSG”

Il Milan rischia di vedersi soffiare Renato Sanches dal PSG. La notizia trova conferme non solo in Francia, ma anche in Spagna attraverso 'AS'. Il sorpasso sembra essere avvenuto e la trattativa è in discesa. L'approdo di Luis Campos al PSG, infatti, fa propendere il centrocampista portoghese per la permanenza in Ligue 1. Il giornalista Manu Sainz di 'AS' e de 'El Chiringuito', racconta di un accordo ormai vicino tra i francesi e il Lille per il Renato Sanches, ormai ad un passo dal vestire la maglia del PSG. Milan beffato.