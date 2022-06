Milan, disavventura per Rafael Leao: smarrito il bagaglio a Malpensa

Brutta disavventura per Rafael Leao, attaccante del Milan. Di ritorno dopo gli impegni con il Portogallo, ha smarrito il bagaglio a Malpensa

Brutta disavventura per Rafael Leao, attaccante del Milan. Di ritorno dopo gli impegni con il Portogallo, ha smarrito il bagaglio a Malpensa. Come appreso da 'IlSussidiario.net', Leao appena atterrato non ha trovato la propria valigia, denunciando così lo smarrimento. Dopo aver vinto lo scudetto con il Milan, Rafael Leao si è unito al Portogallo. Con la propria nazionale, l'attaccante ha giocato le sfide di Nations League, ultima quella contro la Svizzera, guadagnandosi anche le parole di stima del Ct Fernando Santos. Il suo futuro, però, è tutto da decifrare. La clausola da 150 milioni presente nel contratto cautela il Milan, ma l'intenzione è quella di rinnovare l'accordo con uno dei trascinatori del Diavolo. Nell'attesa di trovare un'accordo con i rossoneri, speriamo che Leao abbia intanto recuperato la sua valigia.