Calciomercato Milan – Pronti 30 milioni dall’Arsenal per Brahim Diaz

Milan, a rischio il riscatto di Brahim Diaz?

Milan e Real Madrid, si legge, per Brahim Diaz, non avrebbero fissato per iscritto alcuna cifra per il riscatto, ma ipotizzarono due valutazioni: 22 milioni la somma che il Milan avrebbe pagato per l’eventuale acquisto, 26 quella che il Real Madrid avrebbe dovuto mettere sul piatto per ricomprare Brahim Diaz. I blancos, infatti, sembrerebbero intenzionati a riprendere il numero 10 rossonero anche perché a fine stagione diversi giocatori che agiscono fra centrocampo e trequarti lasceranno la squadra, in primis Asensio e Ceballos, entrambi in scadenza di contratto. Sul tavolo del Real, continua Tuttosport, potrebbero arrivare anche altre offerte: l'Arsenal potrebbe garantire più di 30 milioni per Brahim Diaz. Milan, De Ketelaere a secco di gol: serve un cambio di rotta